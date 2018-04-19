Двое членов экипажа судна "Норд" прибыли в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками российского судна "Норд" вернулись в Крым, сообщил адвокат рыбаков Александр Руденко.

"Они уже находятся в Крыму", — сказал РИА Новости Руденко.

Прибытие моряков на полуостров подтвердил глава региона Сергей Аксенов. Он также отметил, что действия украинских властей следует квалифицировать как серьезнейшее нарушение международного права.

"Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полностью разделяю позицию, высказанную в заявлении нашего внешнеполитического ведомства о праве России на жесткие ответные действия", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что морякам удалось покинуть Украину из-за того, что транскрипция фамилий в их российских паспортах отличалась от идентификационных данных в украинских удостоверениях, таким образом пограничники не смоги их точно идентифицировать.

В то же время представители властей сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа "Норда", у них также изъяли паспорта.

В конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.