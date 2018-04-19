Еще 12 участников конкурса "Лидеры России" получили новые должности

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Должности в федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных учреждениях и институтах развития получили еще 12 участников конкурса "Лидеры России" в возрасте от 27 до 44 лет. О следующей волне назначений будет объявлено в мае, сообщает официальный сайт проекта.

Девять участников конкурса приглашены на должности руководителей в региональных органах исполнительной власти. Среди них: Алехин Алексей (глава департамента по развитию туризма и народно-художественных промыслов Нижегородской области), Козицына Анна (руководитель проекта "Молодежный резерв" в отделе государственной службы администрации губернатора Пермского края), Малыгин Евгений (заместитель министра туризма Республики Бурятия), Гусейнов Гасан (советник председателя правительства Республики Дагестан), Андреенко Дмитрий (советник главы администрации Московского района Санкт-Петербурга на общественных началах), Прянчиков Дмитрий (начальник управления экономики и бюджетной политики в сфере образования, культуры и спорта министерства экономики и финансов Московской области), Салий Денис (руководитель представительства правительства Калининградской области при правительстве Российской Федерации), Цыденов Эрдени (руководитель Бурятского филиала ФБУ "Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу"), Самоходкина Жанна (председатель комитета информационной политики и взаимодействия со СМИ в аппарате администрации Ненецкого автономного округа).

Открытый конкурс "Лидеры России" направлен на усовершенствование системы социальных лифтов в стране среди молодых управленцев с высоким личностным и профессиональным потенциалом. На данный момент общее число кадровых перестановок достигло пятидесяти семи.

Конкурс был организован администрацией президента и Высшей школой госуправления РАНХиГС в октябре 2017 года. По решению президента России Владимира Путина проект будет проходить регулярно.