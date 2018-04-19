В Москве после ЧМ-2018 начнут тестировать прокат самокатов

Девушка на самокате во время дождя в Москве

Девушка на самокате во время дождя в Москве

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Прокат самокатов начнут тестировать в Москве после чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в этом году, рассказал журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"К нам обратились компании. Мы будем тестировать самокатшеринг как пилот. Идея нам нравится, это хорошая история. К нам даже обратились ряд каршеринговых компаний, которые хотят заниматься прокатом самокатов", — рассказал Ликсутов журналистам в четверг.

Планируется, что пилотный проект запустят после окончания чемпионата мира по футболу, добавил он.