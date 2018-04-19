В Москве к концу 2019 года запустят около 600 электробусов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Власти Москвы ожидают, что к концу 2019 года на дорогах города начнут курсировать порядка 600 электробусов, сообщил журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В конце 2019 года мы войдем в тройку городов мира, кроме Китая, по количеству электробусов. Мы ожидаем, что в конце 2019 года у нас будет порядка 600 электробусов", — сказал Ликсутов в четверг.

По его словам, на данный момент заявки на поставку электробусов поступили от трех компаний.

"Окончание приема заявок закончится 20 апреля", — добавил Ликсутов.

Он пояснил, что оформление электробуса будет в целом придерживаться единого стиля городского общественного транспорта.