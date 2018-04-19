"Просвещение" и ВДЦ "Океан" осуществят образовательные проекты в Приморье

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Группа компаний "Просвещение" и Всероссийский детский центр "Океан" в четверг в рамках Московского международного салона образования подписали соглашение о сотрудничестве по реализации совместных проектов, федеральных и региональных программ на Дальнем Востоке, говорится в сообщении "Просвещения".

На базе ВДЦ "Океан" планируется создать постоянно действующую площадку для апробации, внедрения и передачи опыта инновационных направлений в сфере общего и дополнительного образования. Важную задачу в своем партнерстве стороны видят в формировании позитивного образа Дальнего Востока России, а также интереса педагогов и обучающихся к природе, культуре, искусству и экономике Дальнего Востока.

"Просвещение" и ВДЦ "Океан" договорились организовать на территории учебного центра класс "Просвещения", а также организовать саммит "Юные лидеры России", который пройдет на территории Всероссийского детского центра.

"Всероссийский детский центр "Океан" — это образовательное пространство высоких возможностей. Педагогическому коллективу "Океана" удается не просто организовывать детский отдых, но и решать задачи интеллектуального, личностного развития школьников. Неудивительно, что детский центр популярен не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. Группа компаний "Просвещение" обладает многолетним опытом участия в развитии региональных систем образования, создания новых методик, уделяет большое внимание развитию дополнительного образования и внедрению инновационных технологий. Надеюсь, участие "Просвещения" в проектах "Океана" будет способствовать его дальнейшему развитию", — цитируется в сообщении первый вице-президент группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников.

Также в соответствии с соглашением стороны объединят усилия для проведения международных, всероссийских и региональных научно-практических семинаров, курсов повышения квалификации и мастер-классов для педагогов дополнительного образования, поддержке талантливой молодежи, осуществлении мероприятий по формированию общего информационного пространства интернет-порталов.

"Сегодня образование — это сфера, которая требует изменения смыслов, форматов, методик. Связано это, в первую очередь, с детьми, будущим нашей страны. Наше сотрудничество позволит апробировать, внедрять и распространять лучшие образовательные практики", — приводятся в сообщении слова директора Всероссийского детского центра "Океан" Андрея Базилевского.