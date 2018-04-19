Правительство утвердило сроки хранения данных по "закону Яровой"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правительство России утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по "пакету Яровой". С 1 октября они должны будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

"Утвердить прилагаемые правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года", — говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании до 6 месяцев хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Изначально норма должна была вступить в силу с 1 июля текущего года, но затем начала обсуждаться ее отсрочка. В январе глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что начало действия закона о хранении пользовательского трафика может быть перенесено с июля на три-четыре месяца.

Операторы связи неоднократно заявляли, что реализация закона потребует от них огромных затрат и приведет к росту тарифов.