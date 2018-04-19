Глава СПЧ отметил, что в "эпоху Цукерберга" fake news обретают большую силу

ЯЛТА (Крым), 19 апр — РИА Новости. Появление новых информационных технологий позволяет фальшивым новостям обретать очень большую силу, и решение проблемы должно носить трансграничный характер, так как интернет трансграничен, заявил на секции "Кризис доверия в эпоху fake news" советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Мы назвали нашу секцию "Кризис доверия в эпоху fake news", но, на мой взгляд, эпоха определена неправильно. Дело в том, что мы живем в другую эпоху. Мы с вами родились в эпоху Гуттенберга, а живем в эпоху Цукерберга. И в эпоху Цукерберга появляются fake news, безусловно", — сказал Федотов.

По его словам, в "эпоху Гуттенберга" они тоже появлялись, но не носили такого массового характера.

"Именно появление новых информационных технологий позволяет фальшивым новостям обретать очень большую силу", — добавил Федотов.

Он отметил, что в информационном пространстве существует четыре регулятора: правовая норма, рыночное регулирование, этическое саморегулирование и программный код.

"Вот через эти четыре регулятора и нужно действовать. Действовать можно только совместно, потому что интернет трансграничен, следовательно, проблемы, возникающие в интернете, трансграничны, следовательно, решение проблем тоже должно быть трансграничным", — добавил Федотов.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.