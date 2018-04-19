Юристы прокомментировали законодательную инициативу Верховного суда

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Законопроект Верховного суда РФ об отмене обязательной мотивировки решений является "процессуальной революцией" и "актом судебного эгоизма", заявили участники конференции Федеральной палаты адвокатов (ФПА) в Общественной палате РФ.

Верховный суд РФ разработал законопроект "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Проект предлагает отказаться от мотивировочной части судебных решений по ряду дел, вводит институт судебных поверенных и обязательное юридическое образование для представителей в судах.

Законопроект широко обсуждается в юридической среде, свои отзывы на него подготовили ученые.

На конференции адвокаты высказались в пользу большей части нововведений, указав, что законодательство постоянно требует корректировки. Исключение составило предложение об отказе от мотивировки решений.

"Судебный эгоизм"

"Такое предложение со стороны Верховного суда — акт судебного эгоизма. Эгоизм одной группы лиц вызывает ответную реакцию. Хотелось бы, чтобы законодатель от этого воздержался", — сказал советник ФПА Александр Боломатов.

С другой стороны, по его мнению, адвокатское сообщество от этого только выиграет, ведь адвокаты будут советовать своим клиентам требовать мотивировочную часть решения, а решения без мотивировки выйдут в "серую зону права".

"Процессуальная революция"

"Этот законопроект назвали процессуальной революцией. Революция всегда направлена на разрушение. Эта революция посягает на самое главное — на правосудие", — заявила в свою очередь профессор МГУ Елена Борисова.

Она обратила внимание, что отказываться от мотивировки предлагается по "простым и очевидным" делам. "Простые и очевидные дела — не надо быть ни теоретиком, ни практиком, чтобы понять — таких дел нет. Дело может на первый взгляд быть простым, но если судья сразу после принятия иска рассматривает его как очевидное, то в деятельности судьи нет никакой юридической работы, которая бы отличала его от машины", — добавила профессор.

Она не отрицала проблему чрезмерной загруженности судей. "Чтобы решить вопрос загрузки надо предпринять увеличить штат, если это невозможно из-за бюджета, то надо предпринимать организационные, а не процессуальные действия", — отметила Борисова.

"Треть воды"

Советник ФПА РФ Михаил Толчеев назвал такое намерение ВС шагом назад в развитии процессуального законодательства, от которого профессиональное сообщество получит достаточно большое количество проблем: например, ущерб институту преюдиции и сложности при апелляционном рассмотрении дел.

По его мнению, все эти сложности порождены самой судебной системой, ведь в решениях "примерно треть "воды", есть просто переписывание законодательных норм".

В итоге участники конференции предложили альтернативу полной отмене мотивировочной части приговора — сокращенная мотивировка или отказ от нее по прямо выраженному желанию участников процесса.