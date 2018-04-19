Блокировка Telegram не навредила информационным системам государства

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Работа государственных информационных систем никак не пострадала от блокировок мессенджера Telegram, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев.

"Мы никакого влияния блокировок на работоспособность наших государственных информационных систем сейчас не видим", — заявил Козырев.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.