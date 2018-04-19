Блокировка Telegram не навредила информационным системам государства

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Работа государственных информационных систем никак не пострадала от блокировок мессенджера Telegram, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.