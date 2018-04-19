Власти рассказали о вывозе мусора из Москвы в Ярославскую область

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Ввоз мусора из Москвы и захоронение его на полигоне в Ярославской области продлится не больше года, сообщается на сайте правительства региона в четверг.

Власти Ярославской области в начале апреля заявили, что ведут переговоры с правительством Москвы о размещении на полигоне ТБО "Скоково" под Ярославлем мусорных отходов из столицы.

Как заявлял губернатор Дмитрий Миронов, речь идет о 200 тысячах тоннах в год. Миронов уверен, что регион должен помочь соседям справиться с проблемой, которая в Москве стоит крайне остро. Взамен регион получит 500 миллионов рублей, которые, по утверждению властей, помогут "не только укрепить производственный потенциал полигона, но и повысить экологическую безопасность" области.

В четверг зампредседателя правительства области Роман Колесов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Ярославле заявил, что решение о размещении на местном полигоне твердых коммунальных отходов из Москвы принято, мусор уже везут в регион.

"Мы рассматриваем это как временную меру. Ожидается, что ввоз московских отходов будет проходить в период до года", — цитирует региональное правительство Колесова.

Власти также сообщают о создании рабочей группы по вопросу размещения отходов из Москвы. В нее вошли представители научного сообщества, экологи, врачи, члены общественных организаций. Члены группы намерены не только инициировать проведение различных исследований на полигоне, но и выходить туда с рейдами.

О создании аналогичной экспертной группы заявили и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты создали комиссию общественного экологического контроля за ситуацией на полигоне "Скоково". Цель экспертов — оценить экологическое и санитарное состояние объекта, в том числе эффективность работы очистных сооружений полигона. В ближайшие дни вместе с волонтерами общественники начнут рейды на полигон, сообщили в ОНФ.

По данным правительства Ярославской области, полигон "Скоково" имеет техническую возможность принять дополнительный объем мусора. Сейчас полигон заполнен на 50%. Московский мусор займет только 4% остаточной площади. Как сообщили представители полигона, за состоянием санитарно-защитной зоны полигона наблюдают ежедневно. По состоянию на первый квартал этого года, превышений по вредным веществам не выявлено.