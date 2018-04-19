Минтранс предложил запретить возить детей в колясках в метро

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в РФ, которым, в частности, регламентировано, что пассажирам будет запрещено на территории подземки перевозить детей в детских колясках, соответствующий проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ находится на стадии публичного обсуждения с 16 апреля по 8 мая текущего года.

Как следует из документа, пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, будет запрещено перевозить детей в детских колясках. По действующим сейчас правилам пользования столичной подземкой, пассажирам запрещено перевозить детей в колясках только на эскалаторах.

Согласно правилам, пассажирам также запрещается перевозить животных, в том числе птиц, вне клеток с глухим дном. Проектом правил также запрещено провозить велосипеды, за исключением складных или упакованных в чехлы, размеры которых не превышают размеров ручной клади, установленной правилами.

Проектом правил определяется порядок обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к станциям, межстанционным переходам и подвижному составу метрополитена. Согласно проекту, такие условия должен будет обеспечивать перевозчик, осуществляющий перевозки пассажиров метрополитеном.