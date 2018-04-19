Минобрнауки хочет создать памятки с психологическими портретами школьников

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ предлагает разрабатывать памятки для классных руководителей и учителей с психологическим портретом каждого ученика и регламентом действий, в случае выявления проблем, рассказала РИА Новости замглавы министерства Татьяна Синюгина.

"Мы вчера с коллегами из министерства, как нам показалось, выработали некоторые меры, которые могли бы на ситуацию повлиять. Прежде всего, нам сегодня необходимо говорить о некой памятке для всех без исключения педагогов, но, прежде всего, для классных руководителей, с психологическим и даже, наверное, уже психическим портретом нашего школьника. Должно быть некое описание, памятка, а в дальнейшем — регламентация тех действий, которые должны предпринять в случае выявления тех или иных проблемных зон или участков наши учителя и классные руководители", — заявила Синюгина.

Ранее на Московском международном салоне образования, комментируя трагедию в башкирской школе, Синюгина заявила, что система воспитательной работы в российских школах требует серьезной перезагрузки. Она отметила, что вместо того, чтобы превращать школы в "бастионы", ужесточая меры безопасности, учителя должны работать "с душами детей".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Кадры из школы в Стерлитамаке, где ученик устроил поножовщину

Ученик коррекционного класса школы в Стерлитамаке в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.