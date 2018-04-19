Башкирскую учительницу, которая спасла учеников от поножовщины, наградят

УФА, 19 апр — РИА Новости. Министерство образования Башкирии представит к награде учительницу информатики Екатерину Першину, которая получила ранение, спасая школьников от агрессии ученика в стерлитамакской школе, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка по региону Милана Скоробогатова.
Учительница, 29-летняя Екатерина Першина, пыталась оградить группу школьников от агрессивного ученика, который размахивал ножом, и получила ранения. Сейчас, как и другие пострадавшие ученики, она остается в реанимации.
"Министерство образования Башкирии готовит документы, чтобы представить к награде учительницу Першину за ее отвагу", — сказала Скоробогатова агентству.
Ранее власти заявили о выделении материальной помощи в размере 300 тысяч рублей, которую получат учительница и две школьницы.