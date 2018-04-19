На МЦК 21 апреля пройдет генеральная уборка

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Генеральная уборка состоится на МЦК в рамках общегородского субботника, сообщается на официальной странице МЦК "ВКонтакте" в четверг.

"В эту субботу, 21 апреля, устроим генеральную уборку на МЦК. Возьмем в руки тряпки, засучим рукава и наведем чистоту! Субботник пройдет на всех платформах кольца, а основной площадкой станет ТПУ Лужники. Совсем скоро стадион Лужники примет болельщиков первого и финального матчей ЧМ-2018", — говорится в сообщении.

Также в этот день в порядок приведут прилегающие территории: уберут мусор, вымоют навесы и стекла вестибюлей, кроме этого, будут покрашены скамейки, опоры навесов и полосы безопасности.