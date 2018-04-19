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Общество

В Москве объявили конкурс на лучший проект памятника Самуилу Маршаку

14:2219.04.2018
(обновлено: 14:23 19.04.2018)
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© РИА Новости / Яков РюмкинПерейти в фотобанкПоэт Самуил Яковлевич Маршак. Архивное фотоПоэт Самуил Яковлевич Маршак. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) и Московский музей современного искусства объявили о начале международного конкурса на проект памятника поэту Самуилу Маршаку в Москве, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе РЕК.

Поэт Самуил Маршак и его юные читатели
© РИА Новости / РИА Новости
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Сбор заявок для участия в конкурсе пройдет в закрытом режиме до 10 июня, лучший проект будет определен 8 сентября этого года. Сам же памятник планируется открыть осенью 2019 года на Лялиной площади — неподалеку от Земляного вала, где с 1938 по 1964 годы жил поэт.

"Уже сегодня в конкурсе готовы участвовать скульпторы из стран ближнего зарубежья, а также из Израиля и Великобритании, с которыми связано творчество Маршака", — сообщили в РЕК.

В жюри и экспертный совет конкурса войдут известные представители сферы искусства, общественные деятели и меценаты. Состав жюри и совета будет окончательно сформирован и объявлен до конца апреля. Предполагается, что памятник будет создан исключительно на благотворительные пожертвования, сбором этих средств занимается Российский еврейский конгресс. Он же возьмет на себя расходы на проведение конкурса, создание монумента, его установку и благоустройство территории вокруг него.

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"Установкой памятника Маршаку в Москве мы завершим программу мероприятий к его 130-летию. С 2015 года Российский еврейский конгресс проводит в России и за рубежом "Маршаковские чтения" и другие акции, посвященные этому великому русскому еврейскому поэту. Для нас важно, чтобы Маршак был увековечен не только в камне или бронзе, но и в сердцах. Его творчество во многом определило мировосприятие нескольких поколений людей, чей родной язык русский. Выходец из раввинского рода, выросший в религиозной семье, он стал первопроходцем современной детской литературы, он открыл русскому читателю великих английских поэтов, он был человеком большого личного мужества", — сказал президент РЕК Юрий Каннер, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Московский музей современного искусства выступит в качестве эксперта по проведению конкурса и отбору работ. Задача музея – привлечь к конкурсу внимание современных художников, которые смогут соединить в памятнике разностороннюю личность и многогранное творчество Маршака. Как отметили в РЕК, этот художественный проект станет "своеобразным подарком столице, которой не хватает современных памятников".

"Время не властно над искусством, а потому творчество Самуила Яковлевича до сих пор находит и, я уверен, будет находить отклик в сердцах людей из разных стран и эпох. Очевидно, что отсутствие памятника в Москве этому выдающемуся человеку, — большая несправедливость по отношению к его исследователям, читателям, к горожанам и гостям столицы. Наша задача как первого в России государственного музея современного искусства привлечь к проекту внимание молодых и актуальных художников. Нам хотелось бы, чтобы творчество Маршака, его сильная личность, хлесткий и в то же время легкий слог, нашли свое отражение в памятнике, корректно и остроумно были интерпретированы современными художниками", — отметил исполнительный директор музея Василий Церетели.

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Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Ф. Быченков
Ничего не имею против памятника Маршаку в Москве. Но его инициаторами должны быть не РЕК или упомянутый музей, а Министерство культуры России.
14:44
19.04.2018
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