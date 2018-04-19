В Москве объявили конкурс на лучший проект памятника Самуилу Маршаку

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) и Московский музей современного искусства объявили о начале международного конкурса на проект памятника поэту Самуилу Маршаку в Москве, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе РЕК.
"Уже сегодня в конкурсе готовы участвовать скульпторы из стран ближнего зарубежья, а также из Израиля и Великобритании, с которыми связано творчество Маршака", — сообщили в РЕК.
В жюри и экспертный совет конкурса войдут известные представители сферы искусства, общественные деятели и меценаты. Состав жюри и совета будет окончательно сформирован и объявлен до конца апреля. Предполагается, что памятник будет создан исключительно на благотворительные пожертвования, сбором этих средств занимается Российский еврейский конгресс. Он же возьмет на себя расходы на проведение конкурса, создание монумента, его установку и благоустройство территории вокруг него.
Московский музей современного искусства выступит в качестве эксперта по проведению конкурса и отбору работ. Задача музея – привлечь к конкурсу внимание современных художников, которые смогут соединить в памятнике разностороннюю личность и многогранное творчество Маршака. Как отметили в РЕК, этот художественный проект станет "своеобразным подарком столице, которой не хватает современных памятников".
"Время не властно над искусством, а потому творчество Самуила Яковлевича до сих пор находит и, я уверен, будет находить отклик в сердцах людей из разных стран и эпох. Очевидно, что отсутствие памятника в Москве этому выдающемуся человеку, — большая несправедливость по отношению к его исследователям, читателям, к горожанам и гостям столицы. Наша задача как первого в России государственного музея современного искусства привлечь к проекту внимание молодых и актуальных художников. Нам хотелось бы, чтобы творчество Маршака, его сильная личность, хлесткий и в то же время легкий слог, нашли свое отражение в памятнике, корректно и остроумно были интерпретированы современными художниками", — отметил исполнительный директор музея Василий Церетели.