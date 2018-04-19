В Кремле призвали не допустить сбоев в работе сервисов из-за Telegram

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram не должна приводить к сбоям в работе других сервисов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Глава Роскомнадзора Александр Жаров в понедельник сообщил RT, что ведомство блокирует IP-адреса Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram использует их для обхода блокировки в России. СМИ также сообщали о блокировке IP-адресов Google. После этого появилась информация о сбоях в работе некоторых сервисов.

"Безусловно, выпадения из рабочего поля каких-то сервисов не должно быть, поэтому в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренное законодательством действие", — ответил Песков на вопрос, не имеет ли блокировка Telegram слишком серьезных последствий.

"Это технологический вопрос, поэтому, конечно, нужно просить его комментировать в Роскомнадзоре", — добавил он.

В четверг адвокат Павел Чиков сообщил, что более 120 сервисов обратились к юристам из-за проблем, связанных с блокировкой Telegram.