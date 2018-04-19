МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Блокировка Роскомнадзором мессенджера Telegram не должна приводить к сбоям в работе других сервисов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
28.6%Да, безопасность государства превыше всего
51.2%Нет, это слишком поспешное решение
20.2%Мне без разницы, я не пользуюсь им
"Безусловно, выпадения из рабочего поля каких-то сервисов не должно быть, поэтому в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренное законодательством действие", — ответил Песков на вопрос, не имеет ли блокировка Telegram слишком серьезных последствий.
"Это технологический вопрос, поэтому, конечно, нужно просить его комментировать в Роскомнадзоре", — добавил он.
В четверг адвокат Павел Чиков сообщил, что более 120 сервисов обратились к юристам из-за проблем, связанных с блокировкой Telegram.