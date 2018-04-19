Российские пользователи Viber продолжают жаловаться на сбои

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пользователи Viber в России до сих пор жалуются на проблемы в работе мессенджера, следует из данных сайта downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах и операторах.

По данным downdetector, 63% российских пользователей Viber обращают внимание на отсутствие соединения, 32% — на проблемы с отправкой сообщений, 3% — на проблемы с отображением статуса. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Челябинска, Перми, Тюмени, Красноярска, Иркутска и ряда других городов. Кроме того, сбои наблюдаются в Минске и Киеве.

Сбои в работе Viber в России наблюдаются с понедельника, когда Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram. В пресс-службе Viber говорили, что данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство блокирует некоторые IP-адреса Amazon и Google, которые использует Telegram для обхода блокировки на территории РФ. При этом он подчеркнул, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится.