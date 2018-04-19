В ПФР считают возможным достичь продолжительности жизни более 80 лет

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У России есть все возможности войти в клуб стран с продолжительностью жизни более 80 лет, задача достичь средней продолжительности жизни в 80 лет вполне достижима, заявил в четверг глава правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"Клуб стран 80 плюс — он ещё узок, но я считаю, что у нас есть все возможности туда войти", — заявил Дроздов на V Всероссийском Съезде гериатров и геронтологов.

"Продолжительность нашей жизни в начале 2000-х годов была 63-64 года. У мужчин вообще чуть больше 60 лет… С начала 2000 годов наша страна увеличила продолжительность жизни на 7 лет. Сейчас задача стоит 80 плюс — амбициозная задача, но, я считаю, что вполне достижимая", — добавил он.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников заявил, что к 2025 году в России будет почти 40 миллионов граждан старше трудоспособного возраста, он напомнил, что в 2017 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума и составила 72,7 года.

"Для дальнейшего роста продолжительности жизни необходимо снижение заболеваемости и смертности старшего поколения, и это является задачей гериатрии", — сказал он.

Костенников также напомнил, что в России начата реализация ведомственного проекта "территория заботы". В проекте уже участвуют семь субъектов Российской Федерации, и в 2023 году этот проект охватит все регионы страны. Проект предполагает организацию современной модели долговременной медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста.