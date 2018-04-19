Клименко назвал возможную причину конфликта Роскомнадзора и Дурова

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Советник президента РФ по интернету Герман Клименко считает, что главной причиной противостояния между Роскомнадзором и Дуровым является отсутствие переговорщика.
Клименко поясняет, что чуть больше трех лет назад в индустрии такой переговорщик появился. Был создан Институт развития интернета (ИРИ). Появился реестр отечественного ПО, тема телемедицины и розничного экспорта.
"ИРИ смог занять позицию переговорщика в законопроектах, затрагивающих отрасль. Закон о забвении, о блогерах. Помните, сколько было шума о конце интернета в связи с этими законами? Трагических последствий не наступило именно потому, что вместо Чипа и Дейла между сторонами конфликта бегали эксперты ИРИ. Здесь строчка, там слово, тут немного смирения и встречных шагов. В итоге мы получали то, что индустрии не наносило сильного вреда и не мешало развиваться. По ряду причин ИРИ перестал быть переговорщиком и представлять интересы индустрии, превратившись в обычный проект", — отмечает Клименко.
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд. Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров объявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.