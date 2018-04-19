На фестивале "Московская весна а сappella" будут работать более 60 площадок

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Более 60 различных площадок будут работать в период проведения фестиваля "Московская весна а сappella", который пройдет в Москве с 27 апреля по 9 мая, говорится в сообщении на портале мэра города.
Как сообщается на портале, на Тверской площади откроется детская вокальная школа, где посетители смогут поучаствовать в концертах, выступить на сцене перед своими родителями и другими гостями фестиваля, в Камергерском переулке будет работать музыкальная кулинарная студия, а на площади Революции появятся две творческие мастерские.
Добавляется, что праздник музыки пройдет в Москве во второй раз. Сценами для певцов и музыкантов станут городские улицы, площади и скверы, балконы и крыши домов. В прошлом году перед горожанами выступили порядка 160 коллективов из 12 стран мира.