На фестивале "Московская весна а сappella" будут работать более 60 площадок

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Более 60 различных площадок будут работать в период проведения фестиваля "Московская весна а сappella", который пройдет в Москве с 27 апреля по 9 мая, говорится в сообщении на портале мэра города.

"По всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах. Артисты будут выступать в самых необычных местах. Например, на крышах и балконах домов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии", — приводятся на портале слова представителей оргкомитета фестиваля.

Как сообщается на портале, на Тверской площади откроется детская вокальная школа, где посетители смогут поучаствовать в концертах, выступить на сцене перед своими родителями и другими гостями фестиваля, в Камергерском переулке будет работать музыкальная кулинарная студия, а на площади Революции появятся две творческие мастерские.

Добавляется, что праздник музыки пройдет в Москве во второй раз. Сценами для певцов и музыкантов станут городские улицы, площади и скверы, балконы и крыши домов. В прошлом году перед горожанами выступили порядка 160 коллективов из 12 стран мира.