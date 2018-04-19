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Исследование: россияне в марте увеличили покупки шоколада, кофе и воды

03:4019.04.2018
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© Fotolia / Carlo ToffoloКофе и шоколад. Архивное фотоКофе и шоколад. Архивное фото
© Fotolia / Carlo Toffolo

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в марте 2018 года вырос на 8,9% по сравнению с февралем, однако в годовом выражении он снизился на 1,3% из-за падения цен на входящие в индекс продукты, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Касса в супермаркете. Архивное фото
© Depositphotos / cookiecutter
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"Традиционно дважды в год кривая индекса "Кофе с молоком" показывает всплески — в декабре в связи с предновогодними закупками и в марте по причине празднования 8 Марта. И текущий год не стал исключением. По итогам первого весеннего месяца индекс "Кофе с молоком" вырос сразу до 1 тысячи процентных пунктов. То есть прибавка к его февральскому значению составила 8,9%", — говорится в исследовании.

Однако по сравнению с мартом 2017 года индекс сократился на 1,3%. "В разрезе месяца заметный рост состоялся, в первую очередь, благодаря повышению объемов покупки всех ингредиентов индекса. А вот годовое снижение уже который месяц подряд обусловлено снижением цен на составляющие "Кофе с молоком", — указывает "Ромир".

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.

Шоколад становится доступнее

Доллары США и рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В марте увеличились покупки такого универсального подарка, как шоколад — на 16,8% по сравнению с февралем. Покупки воды в бутылках выросли на 13,1%, кофе — 4,3%. Уменьшились лишь объемы покупки молока — на 1,6%.

В свою очередь кофе за месяц стал дороже на 0,8%, шоколад — на 1,5%, молоко — на 8,1%. Лишь вода стала дешевле — на 4%. При этом в годовом выражении подешевели все составляющие индекса: молоко — на 0,2%, кофе — на 1%, шоколад — на 5,4%, вода — на 9,7%.

"При этом за год кофе, например, потерял и в объемах покупки (минус 5%). Зато шоколада (плюс 10,2%) и воды (плюс 6%) по сравнению с периодом годичной давности было куплено больше. Однако этот факт не смог компенсировать общее удешевление набора гастрономических радостей, что и привело к общему снижению значения индекса", — отмечается в исследовании.

Москва и москвичи

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Исследование: траты россиян в марте выросли по сравнению с февралем
Одновременно холдинг проанализировал поведение индекса "Кофе с молоком" в столице России. В марте в Москве индекс увеличился на 9,6% по сравнению с февралем, до 1,149 тысячи процентных пунктов, однако в годовом выражении показатель снизился на 4,3%.

"Месячный скачок индекса оказался традиционно приурочен к 8 Марта. Годовое же снижение "Кофе с молоком" является развитием тренда на удешевление или большую доступность маленьких гастрономических радостей для жителей столицы", — отмечает "Ромир". В марте в столице выросли объемы покупки воды (плюс 1,4%), молока (плюс 3,8%). Объемы покупок шоколада выросли на 13,4%, кофе — на 16,7%.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Вместе с тем цены выросли на воду (на 6,4% в месячном выражении) и на молоко (на 3,5%), тогда как кофе и шоколад в цене потеряли — 5,2% и 1,2% соответственно. Если же сравнивать цены с мартом прошлого года, то кофе подешевел на 9,6%, шоколад — на 9,4%. Молоко потеряло в цене 2,6%.

"Подорожала только вода на 7,1%, но ее было куплено на 9,5% меньше, чем годом ранее. Остальные ингредиенты "Кофе с молоком", хоть и прибавили за год в объемах, но это скорректировало общую ситуацию несущественно. Так, относительно марта прошлого года было куплено больше молока (плюс 0,3%), кофе (плюс 2,7%) и шоколада (плюс 6,5%)", — добавляется в релизе.

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