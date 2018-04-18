Путин подписал закон о введении новой меры пресечения

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение новой меры пресечения — "запрета на определенные действия", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая мера пресечения заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый должен своевременно являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя, а также "соблюдать один или несколько запретов".

Обвиняемому или подозреваемому могут запретить покидать помещение, в котором он живет, общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту, управлять транспортными средствами.

При этом человек, которого коснется ограничение, по-прежнему сможет пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем.

Срок применения запрета устанавливает и продлевает суд. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он не может превышать 12 месяцев, по делам о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.