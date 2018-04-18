Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о специальных тарифах на невозвратные железнодорожные билеты. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, или смерти члена семьи, — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.
Раннее гендиректор ФПК, вице-президент РЖД Михаил Акулов сообщал, что компания обратилась в Минтранс с предложением отменить возврат билетов, купленных по низкой цене. Он пояснил, что такое предложение связано с запуском программы лояльности и будет распространяться только на нерегулируемые тарифы. Аналогичную практику применяют авиакомпании при продаже билетов с дисконтом.