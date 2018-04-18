"Вырубить электричество". Макаревич придумал, как блокировать Telegram

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич прокомментировал ситуацию с блокировкой мессенджера Telegram в России.

Как написал музыкант в фейсбуке, наиболее "действенным" решением в этой ситуации будет отключение электричества по всей стране.

"Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают, надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А что, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле — вдруг Трамп позвонит?" — говорится в публикации артиста.

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На прошлой неделе Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых через сервис. Суд разрешил блокировать мессенджер немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

Защита компании утверждает, что требования Роскомнадзора невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры Telegram, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений.