Официальные аккаунты Госдумы в Twitter и "ВКонтакте" подверглись спам-атаке

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Официальные аккаунты Госдумы в "ВКонтакте" и в Twitter подверглись массовой спам-атаке, сообщили РИА Новости в среду пресс-службе нижней палаты парламента.

"Массовая атака на официальные аккаунты Государственной Думы в "ВКонтакте" и Twitter началась 18 апреля в 19.00. За час количество посещений на страницах Государственной Думы в "ВКонтакте" и в Twitter выросло на 20 тысяч и продолжает расти", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдумы.

Как уточнил собеседник агентства, в социальных сетях нижней палаты парламента появляется около тысячи спам-комментариев в минуту.