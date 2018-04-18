Власти Москвы назвали причину девятибалльных пробок в городе

Автомобильная пробка на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото

Автомобильная пробка на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Серьезные заторы образовались на дорогах Москвы вечером в среду из-за дождя и дорожных работ, сообщили РИА Новости в столичном центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Сервис "Яндекс.Пробки" на данный момент оценивает ситуацию с пробками в столице в 9 баллов. Ранее, по данным сервиса, они достигали 10 баллов.

"В настоящий момент дорожное движение в Москве серьезно затруднено. Самые серьезные затруднения — в центральной части города. На Новом Арбате комплексом ЖКХ продолжаются работы по ликвидации последствий просадки грунта", — рассказали РИА Новости в ЦОДД в среду.

Кроме того, отмечают в центре, заметное влияние на дорожное движение оказал дождь, в результате чего автомобилисты снижают скорость.

"В ближайшие пару часов движение нормализуется полностью, а пока городской транспорт сейчас — лучший выбор", — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости представитель сервиса "Яндекс.Пробки", еще утром в среду из-за дождя загруженность дорог Москвы превысила типичный уровень на 1 балл, в середине дня — уже на 2 балла, а в вечерний час пик — на 3.

"Пробки достигли максимальных 10 баллов, но продержались на этой отметке всего 15 минут", — уточнил представитель сервиса.