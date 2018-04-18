"Карусель" опровергла информацию об уходе Дроздова из "В мире животных"

Николай Дроздов на съемках программы В мире животных в крымском сафари-парке Тайган

Николай Дроздов на съемках программы В мире животных в крымском сафари-парке Тайган

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеведущий Николай Дроздов не покидает программу "В мире животных", которая выходит на телеканале "Карусель", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Первый Канал. Всемирная сеть".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Дроздов покидает программу и оставляет ее на своего 15-летнего соведущего.

"Ложная информация", — заявил собеседник агентства в ответ на вопрос об уходе Дроздова из программы.

Федеральный детско-юношеский телеканал "Карусель" входит в состав пакета компании "Первый Канал. Всемирная сеть".