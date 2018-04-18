Москвичи, проживающие рядом с обрушившимся зданием, скоро вернутся домой

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Работы по демонтажу обрушившегося в центре Москвы дома предполагается завершить через 3-4 дня, после чего жильцам близлежащих зданий разрешат вернуться домой, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Частичное обрушение здания 1916 года постройки произошло в центре Москвы по адресу Пушкарев переулок, дом 12 в воскресенье, 15 апреля. Никто не пострадал. Ранее Бирюков сообщил, что здание снесут, работы продлятся до 10 дней. По его словам, 67 жителей близлежащих домов переселены в гостиницы, еще 20 уехали на дачи или к родственникам.

"Мы полагаем, что примерно еще 3-4 дня понадобится, чтобы полностью демонтировать это здание, и потом разрешить жителям пройти на постоянное место проживания в дома, которые примыкают к этому зданию. Жители продолжают жить в гостинице, город все расходы оплачивает, при необходимости мы обеспечим проход жителей того или другого дома в свои здания", — рассказал он.

Бирюков отметил, что на данный момент демонтирована примерно одна треть здания, на месте работают пожарные и поливомоечные машины, которые помогают "погасить пыль, которая появляется при демонтаже кирпичных стен".

"После демонтажа остатки строительных конструкций и материала необходимо будет убрать, поэтому мы подтаскиваем многотонный двухкубовый экскаватор, который будет выравнивать площадку, чтобы механические ножницы, механический экскаватор подошел ближе к зданию и мог в противоположную сторону разрушенную стену разобрать без ущерба для стоящего рядом дома", — пояснил заммэра.

Он подчеркнул, что работы ведутся только в дневное время, когда есть видимость, а также соблюдаются все необходимые меры безопасности. "Работы ведутся медленно, с тем чтобы строго соблюдать нормы безопасности при монтаже такого аварийно-катастрофического здания", — заключил Бирюков.