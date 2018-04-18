В Москве начала работу Грушинская социологическая конференция

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Восьмая Грушинская социологическая конференция "Социолог 2.0: трансформация профессии" во вторник открылась в столице.

Организаторами двухдневной конференции выступают Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Финансовый университет при правительстве России.

Конференция открылась пленарным заседанием, в ходе которого эксперты обсудили проблему авторитета социологов в обществе, задачи социологии в меняющемся мире, а также трансформацию исследовательских методов и технологий.

В частности, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Андрей Быстрицкий отметил, что "информационно-коммуникационная среда профанировала и знания, и роль самого специалиста и социолога, десакрализовала его появление".

В рамках конференции организована работа нескольких секций, тематика которых связана различными аспектами социологии. Участники конференции, которые будут работать в секциях, рассмотрят вопросы сотрудничества социологов с органами власти, требований к обучению социологов, проблемы межгосударственного сотрудничества в социологическом измерении, методы изучения интернет-феноменов.

Как сообщалось ранее, участие в конференции принимают участники из восьми стран и 62 российских городов.