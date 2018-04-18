Усиление роли прокурора при аресте защитит права граждан, заявил эксперт

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Законопроект о необходимости согласия прокурора для заключения обвиняемого под стражу защитит права граждан и разгрузит суды, считает адвокат Адвокатской палаты Московской области, управляющий партнер АБ "АВЕКС ЮСТ" Игорь Бушманов.
"Давно назревшая проблематика, которая требует скорейшего разрешения в пользу органов прокуратуры", — сказал Бушманов РИА Новости. Он напомнил, что адвокатская корпорация поддерживает данные инициативы законодателя и еще летом прошлого года выступала одним из инициаторов усиления полномочий органов прокуратуры.
"До наделения суда полномочиями по избранию и продлению меры пресечения в виде ареста такое право в течение десятилетий было закреплено за прокурором. И это право реализовывалось весьма скрупулезно. Прокурор, в большинстве случаев, принимая взвешенное решение об аресте фигуранта дела, изначально вникал в суть подозрения или обвинения, в доказательства по делу и брал на себя всю полноту ответственности за последующую юридическую перспективу дела. Поэтому арестов было значительно меньше", — пояснил адвокат.
"Это влечет, с одной стороны, систематические нарушения прав граждан, в том числе права на защиту, а с другой — допускает абсолютную безответственность со стороны лиц, причастных к принятию "арестных" решений, и вседозволенность некоторых представителей правоохранительных органов, злоупотребляющих своими правами и использующих арест как негодный способ получения "признательных показаний", — добавил Бушманов.
По его мнению, дополнительная нагрузка на суд по избранию и продлению мер пресечения носит, по сути, обвинительный характер, не соответствует назначению уголовного судопроизводства и негативно отражается на общем уголовно-правовом климате в стране.