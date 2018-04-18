Минздрав выступил за ограничение розничной продажи вейпов

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минздрав РФ в проекте стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года предлагает запретить рекламу электронных сигарет, а также выступает за ограничение их розничной продажи, вплоть до запрета открытой выкладки этой продукции в пунктах продаж и ее потребления в общественных местах.

"Ограничение оборота использования электронных систем доставки никотина, а также электронных систем нагревания табака, включая раскрытие и, при необходимости, регулирование этих устройств и используемых в них продуктов, их упаковки и маркировки, запрет рекламы, продвижения и спонсорства этих продуктов, их потребления в общественных местах, продажи их несовершеннолетним, ограничение розничной продажи, включая запрет открытой выкладки в пунктах продаж, планомерное увеличение акцизов и потребительских цен на эти продукты", — говорится в обновлённой версии стратегии, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Минздрав также выступает за продолжение мер, направленных на сокращение потребления табака, в том числе за "планомерное увеличение акцизов на табачные изделия".