Путин поручил контролировать процесс оказания помощи при паводках и пожарах

НОВО-ОГАРЕВО, 18 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству контролировать вопрос оказания помощи пострадавшим в результате паводков и природных пожаров.

"Дмитрий Анатольевич (Медведев), я прошу правительство держать это под контролем", — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил, что обязательно это будет делаться.

Путин обратился к премьер-министру после доклада главы МЧС Владимира Пучкова о работе по защите от паводков и природных пожаров. Президент отметил, что МЧС не единственное ведомство, которое занимается помощью пострадавшим, но активно включено в эту работу.