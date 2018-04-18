Путин: в некоторых городах экологическая проблема стоит особенно остро

НОВО-ОГАРЕВО, 18 апр — РИА Новости. Экологическая проблема стоит особенно остро в некоторых городах России, включая Братск, Липецк, Нижний Тагил, Новокузнецк, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В предыдущие несколько месяцев мы принимали решения о том, что и как должно быть сделано по соблюдению экологических требований. Хорошо известно, что эта проблема в некоторых городах стоит особенно остро: это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита — здесь фиксируется наибольшие объемы выбросов в воздух", — сказал Путин на совещании с членами правительства по стимулированию использования природного газа в качестве моторного топлива.

Он также отметил, что ранее просил обратить внимание на предприятия, которые сбрасывают неочищенные стоки в Волгу и Байкал.