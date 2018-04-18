Москва встала в семибалльных пробках

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пробки в Москве достигли 7 баллов к 15.00 среды, к вечернему часу пик заторы в столице могут составлять 9 баллов, такие данные приводятся в сервисе "Яндекс. Пробки".

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили, что проседание грунта произошло в Москве на пересечении Нового Арбата и Садового кольца.

Согласно сервису, основные затруднения в среду наблюдаются на ТТК, Садовом кольце, ряде улиц в центре города, в частности, на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, в Якиманском проезде, Болотной набережной, Москворецкой набережной, Тверской улице, Новом Арбате.

Как показывает сервис, скорость на Новом Арбате при движении из центра не превышает 3 километров в час.

Также пробки наблюдаются на внутренней стороне МКАД от 57-го километра до пересечения с Мякининским проездом, от 71-го съезда МКАД до Химкинского моста, а также на внешней стороне от 64-го километра автодороги до пересечения с Молодежной улицей.