В Калининграде открыли памятник Александру Невскому

КАЛИНИНГРАД, 18 апр — РИА Новости. Десятиметровый памятник Александру Невскому официально открыли в среду в центре Калининграда, в начале одноименной улицы.
Идею установить бронзовую фигуру князя в начале улицы Александра Невского в центре круговой развязки обсуждали на совете по культуре при губернаторе еще весной 2017 года. Спустя год началась установка. Сам памятник изготовлен в одной из столичных мастерских.
"Не бывает таких мистических совпадений, но так получилось, что 18-е число – день памятников ЮНЕСКО. Это и день воинской славы России… Эта площадь тщательно выбиралась, размеры памятника высчитаны, чтобы он не давил пространство, все гармонично. У памятника вы сможете видеть камень, привезенный из Переславля-Залесского, родины Александра Невского, который станет такой сакральной связующей", — сказал архитектор, руководитель проекта Вадим Цыганов.
Высота самой фигуры – чуть больше трех метров, высота облицованного гранитом постамента – 5,5 метра. В правой руке князь держит меч, в левой – флаг, в ногах лежит щит поверженного врага Тевтонского ордена, сзади фигуры установлен крест.