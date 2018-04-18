В Калининграде открыли памятник Александру Невскому

КАЛИНИНГРАД, 18 апр — РИА Новости. Десятиметровый памятник Александру Невскому официально открыли в среду в центре Калининграда, в начале одноименной улицы.

"Сегодня исторический момент — открытие памятника великому князю Александру Невскому. Это человек, который своими ратными подвигами доказал, что он защитник своего народа, он посвятил жизнь служению Отчизне. Открытием памятника мы вспоминаем не только его подвиги, но символически вспоминаем тех людей, которые в разное время и в разных чинах служили своему народу. Надеюсь, что нынешнее и будущие поколения будут служить Отчизне и приумножать его победы", — сказал губернатор региона Антон Алиханов на церемонии открытии памятника.

Идею установить бронзовую фигуру князя в начале улицы Александра Невского в центре круговой развязки обсуждали на совете по культуре при губернаторе еще весной 2017 года. Спустя год началась установка. Сам памятник изготовлен в одной из столичных мастерских.

"Не бывает таких мистических совпадений, но так получилось, что 18-е число – день памятников ЮНЕСКО. Это и день воинской славы России… Эта площадь тщательно выбиралась, размеры памятника высчитаны, чтобы он не давил пространство, все гармонично. У памятника вы сможете видеть камень, привезенный из Переславля-Залесского, родины Александра Невского, который станет такой сакральной связующей", — сказал архитектор, руководитель проекта Вадим Цыганов.

Высота самой фигуры – чуть больше трех метров, высота облицованного гранитом постамента – 5,5 метра. В правой руке князь держит меч, в левой – флаг, в ногах лежит щит поверженного врага Тевтонского ордена, сзади фигуры установлен крест.