Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

Сотрудники полиции у здания общеобразовательной школы №1 в Стерлитамаке, где ученик коррекционного класса напал с ножом на учительницу и поджег класс информатики. 18 апреля 2018

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Ирина Халецкая. В среду утром в Стерлитамаке девятиклассник Андрей (имя изменено) устроил резню в школе. Ранив ножом двоих одноклассников и учителя, он совершил поджог. Уже известно, что подросток давно готовился к преступлению и предупреждал об этом сверстников в соцсетях. До нападения он опубликовал видео из американской школы "Колумбайн", где в 1999 году два одиннадцатиклассника организовали массовые убийства. Кроме того, раньше Андрей уже пытался напасть на другую школу. Подробности случившегося в Башкирии — в материале РИА Новости.

"Требуется лечение"

Семнадцатилетний ученик школы № 1 Стерлитамака после звонка не пошел в кабинет информатики вместе с другими, оставшись в коридоре.

Как говорят одноклассники, учитель сама привела его в кабинет. Подросток повел себя агрессивно, достал охотничий нож. Ранил двух сверстников и педагога. Затем облил бензином класс и поджег. Сработала пожарная сигнализация, всех оперативно вывели из здания. Однако одна ученица от испуга выпрыгнула в окно. Подросток при задержании пытался покончить с собой, ему помешали.

Всех пострадавших госпитализировали. Учителя информатики, 29-летнюю Екатерину Першину прооперировали в клинической больнице № 1 Стерлитамака, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Жизни остальных ничто не угрожает.

Возбуждено два уголовных дела: в отношении школьника и по факту халатности, допущенной органами профилактики преступлений несовершеннолетних. Известно, что у мальчика была задержка психического развития, поэтому он учился в коррекционном классе "Г". Кроме того, по данным следствия, он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних из-за агрессивного поведения.

По информации региональных СМИ, за день до нападения отец подростка принес в школу справку и сказал, что сын некоторое время не будет посещать уроки, потому как у него "обострение, требуется лечение". В целом родителей в школе характеризовали как "хороших".

Попали в список

Одноклассники Андрея моментально распространили историю переписки с ним. Выяснилось, что он разрабатывал план атаки еще с лета 2017 года. Рассказывал, что "копит деньги на бензин, оружие" и собирается "взорвать свою школу". Однако никто на это не обратил внимания.

Мы нашли, предположительно, аккаунт подростка в одной из соцсетей. На странице Андрея видеоролики и фотографии с кровью, поножовщиной и пожарами. Последняя запись была опубликована за два часа до нападения — видео из американской школы "Колумбайн", где 20 апреля 1999 года два старшеклассника расстреляли 15 человек.

Одноклассники говорят, что подросток таким образом решил отомстить сверстникам за издевательства. По их словам, у Андрея был специальный список, куда он заносил тех, кто его донимал, записывал дословно, как его оскорбляли.

"Меня в школе гнобили два года. Родителям пофиг. У меня психика сломана. Был крик о помощи. Но мне никто не хочет помочь. У меня нет таланта, я ничего не могу — кроме как убивать", — признавался он приятелям. Андрей не скрывал — в нем "столько ненависти, что он уже не может остановиться", поэтому "хочет купить травмат" и видеть "слезы и крики". "А я скажу: "Нет, вы этого заслуживаете", — писал он.

Один из знакомых подростка рассказал РИА Новости, что якобы за два дня до ЧП Андрей пытался напасть на учеников другой школы — № 31, но ему это не удалось.

"Он писал одной девочке, что придет и будет убивать — и никто ему не помешает. Она отправила всем это сообщение, в том числе моему брату. Я был в ужасе. Но никто ничего не предпринял", — говорит школьник. И добавляет, что "колумбайнеру" помешал педагог по русскому языку — увидел подозрительного подростка и вызвал полицию.

Директор школы № 31 Светлана Битунова сообщила корреспонденту РИА Новости, что Андрей действительно учился у них в начальных классах, однако информацию о нападении не подтвердила.

Региональные СМИ со ссылкой на бывших одноклассников подозреваемого уточняют, что ученики рассылали друг другу сообщения с текстом "Не приходите в школу в пятницу, иначе умрете".

Кто охранял школу

Как рассказали в Росгвардии, школа № 1 оборудована кнопкой тревожной сигнализации и охраняется ЧОП. Кнопка сработала в 8:54, два экипажа вневедомственной охраны прибыли сразу, поскольку находились в 200 метрах от школы.

Известно, что непосредственно в момент ЧП в школе находился один охранник, а также вахтер. Бензин подросток, предположительно, пронес в простой пластиковой бутылке. С ножом у него также не возникло никаких проблем.

Глава региона Рустэм Хамитов заявил, что коллектив школы среагировал оперативно и вывел детей из здания, когда начался пожар. Благодаря этому удалось избежать тяжких последствий.

Кроме того, Хамитов отметил, что в интернете много групп для детей, ориентированных на суицидальное поведение и уголовную атрибутику. "У властных структур, учительского коллектива появляются новые вызовы, новые риски. Мы должны быть к ним готовы", — цитирует главу республики его пресс-служба.

Ученик из коррекционного класса с проблемами психологического развития состоял на внутришкольном учете. В каждом учебном заведении разрабатываются свои правила контроля за такими детьми: в тесном контакте с ними должны работать психолог и социальный педагог. Однако детский омбудсмен России Анна Кузнецова отметила, что в законе понятие "внутришкольный учет" не прописано, поэтому как с таким учетом работать — непонятно.