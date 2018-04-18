Путин в курсе решения суда о блокировке Telegram, рассказал Песков

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в курсе решения суда о блокировке мессенджера Telegram, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вопрос, скорее, правительственный, но, конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, докладывали ли Путину о ситуации с блокировкой Telegram.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.