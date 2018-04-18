Территорию на месте обрушившегося в Москве дома после могут благоустроить

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Территорию на месте частично обрушившегося здания в Пушкаревом переулке в Москве после его сноса могут благоустроить, сообщил в среду журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Частичное обрушение здания 1916 года постройки произошло в центре Москвы по адресу Пушкарев переулок, дом 12 в воскресенье, 15 апреля. Ранее Бирюков сообщил, что здание снесут, работы продлятся до 10 дней. По его словам, 67 жителей близлежащих домов переселены в гостиницы, еще 20 уехали на дачи или к родственникам.

"Дальше соответствующие правоохранительные службы разбираются с хозяином этого здания, кто, как, на каком основании проводил мероприятия, работу по нарушению всех существующих норм и правил строительного производства. Здание это демонтируют, мы еще дня 3-4 будем работать, работа ведется тонкая, аккуратная. На этом месте, скорее всего, будет сделано благоустройство", — сказал Бирюков на пресс-конференции.

Как пояснил заммэра, владелец здания при строительстве допустил нарушения технологии строительного производства. "Он начал заглублять фундамент, опустился от 2 до 3 метров ниже грунтов, что стало причиной обрушения двух фрагментов", — пояснил он.

По словам Бирюкова, здание уже демонтировано на 30%.

"Здание это восстановлению не подлежит, будет полностью демонтировано. Работы сейчас продолжаются, жители пока проживают в гостиницах, помогаем им пройти в свои помещения, все находится под контролем полиции", — отметил заммэра.