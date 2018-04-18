Около 17,5 млн квадратных метров асфальта заменят в Москве в 2018 году

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Около 17,5 миллионов квадратных метров асфальта заменят в Москве в 2018 году, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"К замене асфальта мы приступили уже с 12 апреля, и сейчас работы идут полным ходом, они развернуты по всему городу. В прошлые выходные, 13, и 14, и 15 апреля, мы закрывали Фрунзенскую набережную и одновременно сделали всю улицу сплошным ковром, чтобы качество асфальта было великолепное, не было спаек, не было швов. Это значит, что покрытие будет работать более долговечно в сравнении с тем, когда мы это делали частями", — рассказал Бирюков РИА Новости.

По словам заммэра, такой метод укладки асфальта был изобретен им лично и применяется на сегодняшний день только в Москве. "Когда мы показали эту историю по Тверской улице, то многие читатели, блогеры Америки, Германии, Австрии говорили: "Вот бы нам так сделать", — поделился заммэра.

"Мы сейчас уже работаем крупномасштабно по всему городу. Мы выполним работы в этом году на улицах и магистралях — это примерно 17,5 миллионов квадратных метров, около 4 миллионов – это внутридворовые проезды, внутриквартальные проезды. Выполним работы на всех улицах, которые по циклу подошли к очередности выполнения работ", — рассказал заммэра.

Он подчеркнул, что у города для этого имеются все необходимые ресурсы. "Асфальт, который мы укладываем последние годы, ведет себя достойно. Количество мелких разрушений при таких погодных условиях, как в Москве, — это количество существенно сократилось в десятки раз", — отметил он.