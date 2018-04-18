Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру из-за действий Роскомнадзора по блокировке мессенджера, затронувшей другие ресурсы, написал в соцсети адвокат Павел Чиков.

Вы поддерживаете решение о блокировке Telegram? Да, безопасность государства превыше всего

Нет, это слишком поспешное решение

Мне без разницы, я не пользуюсь им Результаты 29.9% Да, безопасность государства превыше всего

49.3% Нет, это слишком поспешное решение

20.8% Мне без разницы, я не пользуюсь им Все опросы Голосовать

"К началу мая мы соберем все обращения и факты и покатим телегу в Генпрокуратуру о проверке соблюдения законности действий Роскомнадзора… Так, ради фана и движа", — написал адвокат.

Он пояснил, что в правовой департамент "Агоры", которая защищает интересы Telegram, обратились 73 человека, чьи сайты были недоступны из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер. Он опубликовал инструкцию, как зафиксировать ущерб и обратиться в суд.

"Вести все суды у нас, конечно, физической возможности не будет, но они довольно очевидные, мы готовы сопровождать консультационно. Несколько десятков процессов с последующим коллективным выходом в Страсбург выглядит вполне реалистично", — отметил Чиков.

Он добавил, что в ЕСПЧ уже есть прецедент, когда турецкому профессору, учебный сайт которого заблокировали "за компанию", присудили компенсацию 7500 евро.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда.

Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.