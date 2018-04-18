Медведев поприветствовал гостей интернет-форума РИФ-2018 в Подмосковье

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал гостей и участников российского интернет-форума РИФ-2018, сообщается на сайте кабинета министров.

"Этот форум традиционно объединяет экспертов, представителей власти, крупных компаний, стартаперов. Всех, кто создает современные интернет-технологии, сервисы, услуги, кто никогда не останавливается на достигнутом, двигается вперед, придумывает новое", — говорится в приветствии.

По словам премьер-министра, в этом году на РИФ можно узнать о последних тенденциях в отрасли, искусственном интеллекте, телемедицине, блокчейн-технологиях. Особое внимание будет уделено мобильной экономике, экосистеме IT-предпринимательства и технологичных стартапов.

Медведев выразил уверенность в том, что форум поможет гостям обменяться опытом и идеями, откроет новые возможности для бизнеса. Он пожелал всем удачи и успехов.

Добавляется, что форум проходит 18-20 апреля в Подмосковье.