Московские магазины проверят на контрафактный алкоголь перед праздниками

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Точки продажи нелегального алкоголя будут искать в Москве в преддверии майских праздников и Дня Победы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В преддверии майских праздников и Дня Победы столичные магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя. В ходе рейдов будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным — есть ли в ассортименте нелегальный алкоголь и соблюдены ли ограничения при реализации продукции", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, проверки затронут точки, на которые поступали жалобы москвичей, и те, где контрафактным спиртным торговали раньше.

Отмечается, что в вечерних рейдах, которые продлятся до первого мая, примут участие сотрудники правоохранительных органов и Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

"Поводом для проверок могут также стать жалобы жителей на нарушения правил торговли алкоголем. Например, на продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00", – рассказали порталу в пресс-службе Департамента безопасности и противодействия коррупции города Москвы.