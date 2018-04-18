Пользователи Telegram по всему миру испытывают проблемы с доступом

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Пользователи Telegram по всему миру испытывают сложности с доступом к мессенджеру.

Пользователи отмечают, что не помогает использование специальных средств для обхода блокировок к интернет-ресурсам — прокси-серверов и VPN.

Согласно данным сервиса downdetector, отслеживающего сбои в популярных интернет-ресурсах, число сообщений о сбое в работе Telegram резко увеличилось примерно после 5.00 мск. Согласно отзывам пользователей, мессенджер не работает у пользователей из России, США, Канады, Британии, Португалии, Италии, Франции, Испании, Ирана, Саудовской Аравии, Южной Африки, Египта и других стран.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.