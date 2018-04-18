RT открыл прием заявок на премию имени погибшего в Сирии стрингера

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Телеканал RT открыл прием заявок на участие в международной премии The Khaled Alkhateb Memorial Awards в честь погибшего в Сирии журналиста Халеда аль-Хатыба, сотрудничавшего с RT Arabic.

Жюри оценит работы военных корреспондентов из зон боевых действий в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: Текст". Условия участия опубликованы на сайте премии.

Церемония вручения состоится 30 июля, в первую годовщину смерти аль-Хатыба. К участию в конкурсе допускаются материалы, опубликованные с 1 января 2017 года по 1 мая 2018 года.

"Наш коллега Халед — герой. Он погиб во имя правды. Эту премию мы будем вручать тем мужественным военкорам, чья работа помогла пролить свет на ужасы войны", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что работа журналистов в горячих точках — залог получения объективной информации, которая помогает разрушать "лживые пропагандистские клише и создаваемые политические мифы".

"Желаю номинантам на премию и участникам успехов на профессиональном поприще. Не думаю, что премия должна стать поводом для соревнования. Она должна стать признанием отваги и мужества, откровенности и самоотверженности журналистов", — подчеркнула Захарова.

Халед аль-Хатыб, сотрудничавший с RT Arabic, погиб в июле 2017 года в результате ракетного обстрела со стороны террористов "Исламского государства"* в сирийской провинции Хомс. В своих репортажах он освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В апреле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении аль-Хатыба медалью "За отвагу".

* Террористическая организация, запрещенная в России