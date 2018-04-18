Шарики до коликов. Для чего молодежь вдыхает опасный газ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Ирина Халецкая. Закись азота, так называемый веселящий газ, который вдыхает молодежь, может запросто убить. Специальные воздушные шарики опьяняют, вводят в эйфорию — они популярны у посетителей ночных клубов и закрытых вечеринок. Закись азота не считается наркотиком, поэтому ее продажа не запрещена. Однако медики настаивают: газ очень опасен. А в Госдуме готовят законопроект об ограничении его торгового оборота.

"Вдохни!"

Ночь. У одного из модных ночных клубов Санкт-Петербурга толпятся посетители. Здесь же припаркован автомобиль, багажник набит баллонами. Шарики с газом раздают всем желающим — цена символическая, всего 100 рублей. Далеко с шариками не уходят: молодые люди тут же вдыхают содержимое и спешат в клуб веселиться. "Процедуру" повторяют по 5–10 раз за вечер.

"Веселящий газ накрывает быстро, — рассказывает завсегдатай клуба Михаил. — Шарики стоят дешево, желание смеяться и эйфория возникают сразу, но обидно, что эффект непродолжительный. Полчаса — и хочется снова вдохнуть. И плохо, что газ нельзя мешать с алкоголем, голова болит потом".

Вечером на Воробьевых горах в Москве похожая картина: авто с несколькими баллонами в багажнике, вокруг собрались желающие "подуть". Возраст у покупателей никто не спрашивает. Через полчаса, надышавшись закиси азота, весельчаки рассаживаются по машинам и уезжают.

Эффект Эльбруса

Интернет пестрит объявлениями о продаже баллонов с "веселящим газом". Бизнес развит не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. В соцсетях мы с ходу нашли несколько десятков групп по продаже азота.

"Торжество буквально в считаные минуты превратится в вечер искреннего смеха и откровенных улыбок, стоит только имениннику распаковать ваш подарочный набор и наполнить шарики газом", — рекламирует товар компания, обещающая за небольшую плату доставить десятилитровый баллон прямо на дом. Согласно описанию, клиенты получат ощущение "полета или покорения Эльбруса". Эффект действительно схожий: легким и мозгу при употреблении газа не хватает кислорода.

Сосиски и взбитые сливки

Закись азота используется в медицине, пищевой и технической промышленности. Газ, необходимый для анестезии, достать не так просто. Производители продают его только фармацевтическим компаниям. А для "увеселения" обычно используется пищевая закись. Ее применяют в качестве компонента взбитых сливок, пористого шоколада, антипригарных спреев.

Специалисты отмечают, что анестезиолог, который работает с пациентом в больнице, контролирует объем потребляемого газа. Предприниматели этого не делают, время приема никто не лимитирует. Соответственно, реакция может быть самая разная.

Газ попадает в баллонах в Россию из-за рубежа, неоднократно писали СМИ. Однако многие продавцы на своих сайтах указывают российского производителя.

По словам Никиты (торгует газом в Тюмени), бизнес прибыльный. Место происхождения продукции предприниматель сообщить отказался. "Никакого риска. Я за ночь, когда отдыхаю, шариков 20 спокойно выдуваю. Хотя не советую больше десяти. Мало ли. Впрочем, сколько их дую, честно говоря, ничего не ощущаю плохого. Да и это уже много раз подтверждено", — заявил он в комментарии РИА Новости.

Один баллон стоит примерно десять тысяч рублей, надуть можно до 300 шариков. Продадут любому желающему. Сайты заманивают броскими слоганами: "быстро и легально", "качественный отдых", "море эмоций". И только на некоторых внизу есть сноска мелким шрифтом: "Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста".

В действительности шарики с азотом нельзя "дуть" в состоянии алкогольного опьянения, а также тем, у кого гиперчувствительность и гипоксия, заболевания нервной системы, хронический алкоголизм. Возможны галлюцинации, если были черепно-мозговые травмы, повышенное внутричерепное давление и внутричерепные опухоли. Нельзя вдыхать газ при хроническом бронхите, астме, пневмонии и обычном насморке. Однако на противопоказания практически никто не обращает внимания.

"В больших количествах за раз газ, конечно, вреден. Но вы слышали о том, что его в детских клиниках детям дают как обезболивающее? Если бы он был очень вреден, его бы, согласитесь, уже давно запретили", — аргументирует Никита.

По мнению медицинских экспертов, малые концентрации закиси азота вызывают чувство опьянения и легкую сонливость. При вдыхании быстро наступает наркотическое состояние и асфиксия. Употребление "веселящего газа", предположительно, может оказывать необратимое воздействие на мозг и нервную систему. Даже при небольшой концентрации он дезорганизует мыслительную деятельность, затрудняет работу мышц, ухудшает зрение и слух.

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев рассказал РИА Новости, что пациенты с подобной зависимостью пока не зафиксированы. "В медицинской литературе упоминается о случаях привыкания, но на практике такого еще не встречалось. "Веселящий газ" оказывает скорее токсическое, отравляющее действие на организм. Это похоже на яд", — говорит он.

Так хорошо, что даже плохо

Несмотря на заверения продавцов, передозировка "веселящего газа" заканчивалась летальным исходом. Первый зафиксирован в 2006 году в Израиле — четверо молодых парней открыли сорокалитровый баллон в автомобиле, в итоге в салоне не осталось воздуха. В стране тогда запретили розничный оборот газа. Подобные ограничения ввели в США, Новой Зеландии, Индии.

В России закись азота приобрела популярность в 2012 году. Это отчасти связано с запретом на безрецептурную продажу лекарственных препаратов, содержащих кодеин или его соли. Газ стал пользоваться спросом у любителей острых ощущений.

Три жителя Тамбова попали в психиатрическую больницу, после того как употребили алкоголь, наркотики и вдохнули закись азота. По предварительной версии следствия, два молодых человека и девушка "выдули" за вечер по пять шаров, наполненных газом. Эмоции вышли из-под контроля, и пострадавших госпитализировали.

Одна из сотрудниц клуба в Санкт-Петербурге на условиях анонимности рассказала РИА Новости, что неоднократно вдыхала азот из шариков на работе. Однажды потеряла сознание. Это было похоже на эпилептический припадок.

"Я сама видела, как некоторые посетители падали в обморок либо им становилось нехорошо. Думала, они переборщили с дозировками. Но один раз я вдохнула всего три раза — а это совсем немного — и лишилась чувств. Сама ничего не помню. Коллеги говорят: я упала и стала трястись. Очнулась на полу", — вспоминает она.

Лежал с баллоном

Статистику по отравлениям подобным газом в России не ведут. Это связано с тем, что азот достаточно быстро выводится из организма и установить причину смерти от него сложно.

Тем не менее силовики и депутаты уже несколько раз пытались ввести запрет на свободную продажу "веселящего газа". В 2012 году ФСКН России обратилась в правительство с предложением признать закись азота наркотическим средством, за оборот которого предусмотрена уголовная ответственность. Однако во что-то конкретное инициатива не вылилась.

Пока продавцов шариков могут лишь привлечь к административной ответственности за незаконную торговлю и предпринимательство либо временно приостановить их деятельность.

В конце марта 2018-го заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Госдумы Наталья Костенко разработала и внесла на рассмотрение экспертного совета фракции "Единой России" законопроект об ограничении свободного оборота закиси азота не по назначению.

По словам парламентария, проект поддержали в Роспотребнадзоре, Минздраве, Минпромторге и МВД, вскоре он будет внесен в Госдуму.

Костенко рассказала РИА Новости, что с этой проблемой к депутатам обращались многие. "Статистику отравлений или смертей никто не ведет, но есть масса резонансных случаев, когда рядом с телами детей и подростков находили баллоны с газом. А если они из шарика вдыхали, то установить связь сложно", — поясняет Костенко.

По ее мнению, расследование подобных инцидентов не приводит к нужным результатам, так как привлечь к ответственности продавцов за нецелевое распространение закиси азота невозможно — нет прямого законодательного запрета.

"Газ используется в разных сферах промышленности и медицины, поэтому признать закись азота наркотическим средством — значит создать серьезные трудности для предприятий. Наш вариант более совершенный и компромиссный", — рассуждает она.

Каков именно будет механизм контроля, эксперты пока до конца не прояснили. Но сотрудники полиции обещают реагировать только на факты нецелевого использования во время рейдов на улицах и в ночных клубах. Также в планах мониторинг сайтов, пропагандирующих употребление газа. Если закон примут, за торговлю закисью азота может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.