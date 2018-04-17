Юристы Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Юристы Telegram обжаловали решение о немедленном исполнении постановления суда о блокировке мессенджера в России.

"Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд", — написал адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. При этом основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.