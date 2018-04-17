Блокировка Telegram затронула более 15 миллионов IP-адресов

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Блокировка мессенджера Telegram стала самой масштабной из проведенных Роскомнадзором операций подобного рода, сообщает газета "Коммерсант".

Ранее в пресс-службе ведомства заявили, что примут для блокировки Telegram все возможные меры, включая ограничение доступа к интернет-ресурсам, способствующим работе мессенджера.

Так, с понедельника в черный список попали подсети, которые Telegram использовал для обхода блокировок. Всего эти действия затронули более 15 миллионов IP-адресов, пишет "Коммерсант".

В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram в соответствии с решением суда. В соответствии с законодательством, блокировка должна быть осуществлена в течение суток.

Основатель и владелец мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.