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Общество

В СПЧ разошлись во мнении о необходимости миграционного министерства

16:0217.04.2018
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© РИА Новости / Александр ПоготовПерейти в фотобанкМигранты во время экзаменационного тестирования в одном из ростовских центров государственного тестирования иностранных граждан. Архивное фотоМигранты во время экзаменационного тестирования в одном из ростовских центров государственного тестирования иностранных граждан. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поготов
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека расходятся во мнениях о необходимости создания в настоящий момент отдельного ведомства по миграционной политике, однако выступают против передачи этих полномочий Федеральному агентству по делам национальностей.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Замглавы СПЧ Евгений Бобров во вторник на спецзаседании по вопросам переселения соотечественников напомнил, что в связи со вступлением в должность вновь избранного президента России вскоре будет отставка правительства, после чего будут заново сформированы федеральные органы исполнительной власти.

"Одним из предложений, насколько я знаю, является передача полномочий Федеральной миграционной службы, Главного управления по вопросам миграции МВД России в ведение Федерального агентства по делам национальностей. Я считаю такую постановку вопроса неправильной, решение, на мой взгляд, ошибочное, поскольку не следует сводить миграцию только к национальности", — уточнил правозащитник.

Он отметил, что у главного управления по вопросам миграции, в отличие от ФАДН, в каждом городе есть свое подразделение, есть специалисты. "Я бы считал более целесообразным создание на базе Главного управления по вопросам миграции самостоятельного министерства с полным функционалом, с аппаратом чуть побольше, чем есть сейчас", — добавил Бобров.

Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Милонов предложил обязать мигрантов покупать страховку при въезде в Россию
По его словам, возникшие проблемы и существующие очереди связаны, прежде всего, с тем, что в свое время "была слишком сильно истощена" упраздненная ФМС. "Нужно восстановить более-менее нормальную численность, а самое главное — исключить участие всех коммерческих организаций в миграционной политике", — добавил зампредседателя Совета.

Его коллега по СПЧ Андрей Бабушкин со своей стороны подчеркнул, что считает необходимым сохранение главного управления по вопросам миграции и его наполнение специалистами.

"Я согласен с тем, что необходимо кадрово и в плане полномочий укреплять управление. Но я думаю, что сегодня ставить вопрос об отдельном ведомстве преждевременно и не нужно. Давайте дадим сейчас главному управлению по вопросам миграции окончательно встать на ноги", — предложил правозащитник.

Предложения СПЧ

Иностранные рабочие умываются в общежитии для мигрантов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Общественники предложили амнистию для проживших в России три года нелегалов
Глава СПЧ Михаил Федотов, открывая заседание, напомнил, что совет не в первый раз обращается к теме переселения соотечественников, реализации государственной программы переселения, защиты прав соотечественников.

Эти вопросы обсуждались и в ходе выездных заседаний СПЧ в разных регионах страны, добавил он. В частности, в Калининградской области правозащитники посещали пункты временного размещения переезжающих в Россию соотечественников.

Бобров уточнил, что ранее СПЧ уже озвучил идею иммиграционной амнистии для проживающих в РФ соотечественников, которые, однако, длительное время находятся в стране без определенного правового статуса; в отношении них предлагается провести такую разовую амнистию, чтобы вернуть их в правовое поле, пояснил правозащитник.

"Предлагаем отменить институт разрешения на временное проживание для всей категории соотечественников, достаточно вида на жительство", — сказал замглавы СПЧ.

Госдума. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Останавливаясь на проблемах реализации государственной программы переселения соотечественников, он отметил, что основная из них — содержащееся в программе требование о необходимости регистрации по месту жительства. Правозащитники уже неоднократно указывали на необходимость отменить это абсурдное требование, подчеркнул Бобров.

По его словам, одним из препятствий легализации участников госпрограммы является несовершенство законодательства в части миграционного учета. Он отметил и недостатки процедуры приобретения гражданства по статусу носителя русского языка.

"К сожалению, только для украинцев предоставлены преференции, в частности, снята необходимость предоставлять справку об отсутствии другого гражданства", — пояснил правозащитник.

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