В СПЧ разошлись во мнении о необходимости миграционного министерства

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека расходятся во мнениях о необходимости создания в настоящий момент отдельного ведомства по миграционной политике, однако выступают против передачи этих полномочий Федеральному агентству по делам национальностей.
"Одним из предложений, насколько я знаю, является передача полномочий Федеральной миграционной службы, Главного управления по вопросам миграции МВД России в ведение Федерального агентства по делам национальностей. Я считаю такую постановку вопроса неправильной, решение, на мой взгляд, ошибочное, поскольку не следует сводить миграцию только к национальности", — уточнил правозащитник.
Он отметил, что у главного управления по вопросам миграции, в отличие от ФАДН, в каждом городе есть свое подразделение, есть специалисты. "Я бы считал более целесообразным создание на базе Главного управления по вопросам миграции самостоятельного министерства с полным функционалом, с аппаратом чуть побольше, чем есть сейчас", — добавил Бобров.
Его коллега по СПЧ Андрей Бабушкин со своей стороны подчеркнул, что считает необходимым сохранение главного управления по вопросам миграции и его наполнение специалистами.
"Я согласен с тем, что необходимо кадрово и в плане полномочий укреплять управление. Но я думаю, что сегодня ставить вопрос об отдельном ведомстве преждевременно и не нужно. Давайте дадим сейчас главному управлению по вопросам миграции окончательно встать на ноги", — предложил правозащитник.
Предложения СПЧ
Эти вопросы обсуждались и в ходе выездных заседаний СПЧ в разных регионах страны, добавил он. В частности, в Калининградской области правозащитники посещали пункты временного размещения переезжающих в Россию соотечественников.
Бобров уточнил, что ранее СПЧ уже озвучил идею иммиграционной амнистии для проживающих в РФ соотечественников, которые, однако, длительное время находятся в стране без определенного правового статуса; в отношении них предлагается провести такую разовую амнистию, чтобы вернуть их в правовое поле, пояснил правозащитник.
"Предлагаем отменить институт разрешения на временное проживание для всей категории соотечественников, достаточно вида на жительство", — сказал замглавы СПЧ.
По его словам, одним из препятствий легализации участников госпрограммы является несовершенство законодательства в части миграционного учета. Он отметил и недостатки процедуры приобретения гражданства по статусу носителя русского языка.
"К сожалению, только для украинцев предоставлены преференции, в частности, снята необходимость предоставлять справку об отсутствии другого гражданства", — пояснил правозащитник.