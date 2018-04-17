Аэропорт "Шереметьево" опроверг информацию о проблемах с регистрацией

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" опроверг информацию о сбое в системах регистрации пассажиров и багажа из-за блокировки его сервисов Роскомнадзором. Аэропорт работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что Роскомнадзор заблокировал часть сервисов "Шереметьево", в связи с чем возникли трудности с регистрацией пассажиров.

"Международный аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме. Системы регистрации пассажиров и багажа функционируют без сбоев", — сообщили в пресс-службе.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В связи с этим проблемы возникали, в частности, у мессенджера Viber.