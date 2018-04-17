Российский правообладатель сможет удаленно управлять патентом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правообладатель в будущем сможет удаленно управлять своим патентом, предоставлять возможность его использования или блокировать "пиратов", работа над созданием такой системы уже идет, рассказал РИА Новости руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев в кулуарах международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".
"Работа по такому направлению нами ведется, мы работаем совместно с программой IPChain. По миру аналогичные работы проводятся, но мы, конечно, сейчас работаем в нашей стране для наших пользователей", — добавил глава Роспатента. По его словам, система позволит удаленно и при помощи уведомлений отслеживать все действия с патентом. Помимо этого, предполагается, что правообладатель сможет сам блокировать использование своего патента другим человеком.
"Блокчейн позволит победить всех "пиратов", они будут все выявлены. Правообладатель будет сам блокировать тот контент, который, по его мнению, контрафактный, со своего компьютера. Но это будет при условии высочайшей точности идентификации пользователя и объекта. Вопрос идентификации решается в программе "Цифровая экономика" правительства России, для нас это важно. Если по QR-коду автор может запретить использование своего произведения, и коды нельзя подделать, сломать и заменить, это реальная ситуация", — заключил он.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".