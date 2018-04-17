Российский правообладатель сможет удаленно управлять патентом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правообладатель в будущем сможет удаленно управлять своим патентом, предоставлять возможность его использования или блокировать "пиратов", работа над созданием такой системы уже идет, рассказал РИА Новости руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев в кулуарах международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".

"Я вижу, что правообладатель со своего компьютера будет делать любые предложения по реализации своего патента, или товарного знака, или авторского произведения. Он может сделать любую оферту, предложить ее всем использовать свободно или за деньги, предложить платить ежемесячно или еженедельно, и все удаленно. Он будет не обязательно с компьютера, с любого переносного устройства отслеживать в режиме реального времени, кто использует его произведение, кто использует его патент в мире", — сообщил он.

"Работа по такому направлению нами ведется, мы работаем совместно с программой IPChain. По миру аналогичные работы проводятся, но мы, конечно, сейчас работаем в нашей стране для наших пользователей", — добавил глава Роспатента. По его словам, система позволит удаленно и при помощи уведомлений отслеживать все действия с патентом. Помимо этого, предполагается, что правообладатель сможет сам блокировать использование своего патента другим человеком.

"Это ситуация будущего, но реальная, не фантастическая. В этой фантастике есть такие черты: не надо будет каждый раз запрос отправлять, кто использует мою фотографию. Как только она где-то использовалась или появилась, будет загораться лампочка на устройстве. Правообладатель может видеть, кто ее использовал один раз, тысячу или миллион раз. Но кто-то будет расстраиваться, потому что, может, никто не будет использовать", — отметил Ивлиев.

"Блокчейн позволит победить всех "пиратов", они будут все выявлены. Правообладатель будет сам блокировать тот контент, который, по его мнению, контрафактный, со своего компьютера. Но это будет при условии высочайшей точности идентификации пользователя и объекта. Вопрос идентификации решается в программе "Цифровая экономика" правительства России, для нас это важно. Если по QR-коду автор может запретить использование своего произведения, и коды нельзя подделать, сломать и заменить, это реальная ситуация", — заключил он.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии".